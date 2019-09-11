Уряд затвердив умови використання кредиту 320 млн євро на метро в Харкові

Кабінет міністрів затвердив порядок та умови використання коштів спільного проекту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) "Продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові". Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначається в повідомленні, проект передбачає будівництво нової ділянки третьої лінії метро з двома станціями: "Державінська" та "Одеська", а також електродепо "Олексіївське" (потужністю 100 вагонів зі сполучною гілкою до третьої лінії метро), що втричі скоротить час поїздки від центру міста до південних спальних районів. Крім того, планується придбання нового рухомого складу.

"Очікується, що реалізація проекту розвантажить наземну частину транспортної інфраструктури та, як наслідок, поліпшить екологічну ситуацію у місті", - йдеться в повідомленні.

У рамках проекту ЄБРР і ЄІБ виділяють на добудову метро в Харкові по 160 млн євро на умовах кредиту.

Про те, що Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк планують виділити 320 млн євро на фінансування розвитку харківського метрополітену було відомо ще 2017 році.

Про плани профінансувати будівництво метро в Харкові ЄБРР заявляв ще у 2014 році.