ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин утвердил планы по Дню единения. С повышением зарплат военным с 1 марта

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 22:40
Кабмин утвердил планы по Дню единения. С повышением зарплат военным с 1 марта Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по празднованию Дня единения, который будет отмечаться 16 февраля. План предусматривает повышение зарплат военнослужащим с 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что с 1 марта на 30% вырастут выплаты военнослужащим Вооруженных сил. Кроме того, до 20% с начала 2022 возрастет денежное обеспечение пограничников и нацгвардейцев (с учетом уже принятого решения о повышении на 10% с 1 февраля).

"День единения должен консолидировать украинцев перед угрозой и информационным давлением. Правительство продемонстрировало свою сплоченность, оперативно наработав план мероприятий, в котором, в частности, предполагается повышение выплат для наших военнослужащих. Мы ожидаем такой же консолидации от органов местного самоуправления и всего общества, ведь именно единение - несокрушимая сила Украины", - заявил премьер Денис Шмигаль.

Среди прочего, утвержденный план предусматривает создание единой информационной платформы стратегической коммуникации "UAразом" для обеспечения ежедневного информирования украинцев о ситуации в сфере безопасности. Также план предполагает ускорение создания системы территориальной обороны.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, в котором поручил правительству повысить выплаты военнослужащим.

До этого он подписал указ, который предусматривает увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Зарплата в Украине
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины