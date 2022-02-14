ВСУ, пограничники и Нацгвардия: Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении заработных плат военнослужащим. В частности, в Вооруженных силах они вырастут на 30% с 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

В частности, в связи с объявлением 16 февраля Дня единства Кабинету министров поручено предусмотреть повышение денежного довольствия военнослужащих.

Предполагается, что зарплаты с 1 марта вырастут следующим образом:

Вооруженные силы Украины - повышение на 30%

Нацгвардия и Госпогранслужба - доведение повышения денежного обеспечения до 20% с начала 2022 года

Кроме того, правительство должно на основе единой информационной платформы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности.

Также Кабинет министров должен ускорить создание и запуск системы территориальной обороны и мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению.