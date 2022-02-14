ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ, пограничники и Нацгвардия: Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 20:21
ВСУ, пограничники и Нацгвардия: Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении заработных плат военнослужащим. В частности, в Вооруженных силах они вырастут на 30% с 1 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, в связи с объявлением 16 февраля Дня единства Кабинету министров поручено предусмотреть повышение денежного довольствия военнослужащих.

Предполагается, что зарплаты с 1 марта вырастут следующим образом:

  • Вооруженные силы Украины - повышение на 30%
  • Нацгвардия и Госпогранслужба - доведение повышения денежного обеспечения до 20% с начала 2022 года

Кроме того, правительство должно на основе единой информационной платформы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности.

Также Кабинет министров должен ускорить создание и запуск системы территориальной обороны и мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел новый государственный праздник под названием День единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.

До этого президент подписал указ об укреплении обороноспособности Украины, который предусматривает увеличение денежного обеспечения военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Нацгвардия Зарплата в Украине
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины