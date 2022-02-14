Кабмін затвердив плани щодо Дня єднання. З підвищенням зарплат військовим з 1 березня
Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення Дня єднання, який відзначатиметься 16 лютого. План передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям з 1 березня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що з 1 березня на 30% зростуть виплати військовослужбовцям Збройних сил. Крім того, до 20% з початку 2022 зросте грошове забезпечення прикордонників і нацгвардійців (з урахуванням вже прийнятого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого).
"День єднання має консолідувати українців перед загрозою та інформаційним тиском. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, в якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування і всього суспільства, адже саме єднання - незламна сила України", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Серед іншого, затверджений план передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування українців про ситуацію у сфері безпеки. Також план передбачає прискорення створення системи територіальної оборони.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, в якому доручив уряду підвищити виплати військовослужбовцям.
До цього він підписав указ, який передбачає збільшення грошового забезпечення військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат.