ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін затвердив плани щодо Дня єднання. З підвищенням зарплат військовим з 1 березня

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 лютого 2022 22:40
Кабмін затвердив плани щодо Дня єднання. З підвищенням зарплат військовим з 1 березня Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення Дня єднання, який відзначатиметься 16 лютого. План передбачає підвищення зарплат військовослужбовцям з 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що з 1 березня на 30% зростуть виплати військовослужбовцям Збройних сил. Крім того, до 20% з початку 2022 зросте грошове забезпечення прикордонників і нацгвардійців (з урахуванням вже прийнятого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого).

"День єднання має консолідувати українців перед загрозою та інформаційним тиском. Уряд продемонстрував свою згуртованість, оперативно напрацювавши план заходів, в якому, зокрема, передбачається підвищення виплат для наших військовослужбовців. Ми очікуємо такої ж консолідації від органів місцевого самоврядування і всього суспільства, адже саме єднання - незламна сила України", - заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Серед іншого, затверджений план передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування українців про ситуацію у сфері безпеки. Також план передбачає прискорення створення системи територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, в якому доручив уряду підвищити виплати військовослужбовцям.

До цього він підписав указ, який передбачає збільшення грошового забезпечення військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Зарплата в Україні
NEWS
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України