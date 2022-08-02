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Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов "Нафтогаза"

Фото: "Нафтогаз" предложит кредиторам новые условия реструктуризации долгов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил новые условия реструктуризации долгов НАК "Нафтогаз Украины" перед кредиторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 1 августа 2022 г. № 670-р.

Документом дается согласие на соглашения с Kondor Finance plc на сумму, превышающую 3 млрд гривен, по изменения к кредитным договорам от 17 июля 2019 г. и от 6 ноября 2019 г. путем заключения дополнительных договоров и/или изложения указанных договоров в новой редакции.

В то же время новые условия не публикуются.

Ранее РБК-Украина сообщало, что условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и будут предлагать госкомпании. В частности, сроки выплат "тела" по всем трем выпускам бумаг будут перенесены на два года. И фактически переговорный процесс будет начат заново.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций. Западные правительства-кредиторы "Большой семерки" заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

В то же время "Нафтогаз" не смог договориться о реструктуризации долга и объявил дефолт. Компания не погасила кредит и проценты - всего 393 млн долларов.

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Кабинет Министров УкраиныНафтогаз Украины