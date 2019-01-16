Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстраху на 2019 рік

Фото: Засідання Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)

Бюджет фонду встановлений в розмірі 23,3 млрд грн

Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня ухвалив постанову "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Згідно з повідомленням, видатки Фонду на поточний рік заплановано у розмірі 23,26 млрд грн, дохідна частина з урахуванням залишку коштів на початок року визначена в сумі 23,29 млрд грн.

Нагадаємо, упродовж 2018 року за оперативними даними Фонд соціального страхування України профінансував здійснення виплат матеріального забезпечення, враховуючи допомогу по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах, для більш ніж 2,5 млн застрахованих осіб на суму біля 12 млрд грн. Страхові виплати щомісяця фінансувались для понад 208 тис. потерпілих на виробництві та членів їх сімей, загальні видатки склали близько 7,8 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається Фондом соціального страхування України, станом на 1 жовтня 2018 року склав 217,03 грн, порівняно з 162,97 грн попереднього року, тобто зріс на 33,2%.