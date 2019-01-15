Фонд соцстраха назвал сумму выплат за 2018 год

Иллюстративное фото (msp.gov.ua)

Выплаты из фона в 2018 году получали 200 тыс. человек

Общая сумма расходов Фонд социального страхования Украины в 2018 году составила 7,6 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным пресс-службы, выплаты осуществлялись для 208 тыс. человек, из которых более 47 тыс. являются внутренне перемещенными лицами. Размер ежемесячных страховых выплат вырос в среднем 31%.

В прошлом году Фонд социального страхования Украины провел три этапа перерасчетов ежемесячных страховых выплат. По итогам первого этапа осовременивания с 01.01.2018 сумма выплат увеличилась для 170 тысяч человек. Кроме того, с 01.03.2018 размер страховых выплат увеличен на 20% для всех пострадавших на производстве. Во время третьего этапа перерасчетов выплаты были повышены для 4,2 тыс. пострадавших с низким размером заработной платы перед наступлением страхового случая, средний размер ежемесячных выплат у них увеличился на 49,5%.

Напомним, Фонд социального страхования осуществляет страхование на случай временной или стойкой потери трудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также смерти потерпевшего. В каждом из указанных случаев предусмотрены страховые выплаты непосредственно потерпевшим или членам их семей.

Как сообщало РБК-Украина, среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности, предоставляемого Фондом социального страхования Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года составил 217,03 грн, по сравнению с 162,97 грн предыдущего года, то есть вырос на 33,2%.