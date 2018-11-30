Украинцы за 9 месяцев получили 5,78 млрд гривен больничных

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С начала года граждане Украины болели 27737951 день

Фонд социального страхования Украины за январь-сентябрь 2018 года уплатил 5,78 млрд грн пособия по временной нетрудоспособности, что на 1,766 млрд грн, или на 41,5% больше в сравнении с 9 месяцами 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным ведомства, количество оплаченных дней временной нетрудоспособности за 9 месяцев увеличилась на 6,3% и составило 27 737 951.

Среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности, предоставляемого Фондом социального страхования Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года составил 217,03 грн, по сравнению с 162,97 грн предыдущего года, то есть вырос на 33,2%.

По данным Фонда социального страхования, размер пособия составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж более 8 лет, или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году в Украине заработает электронный реестр больничных листов.