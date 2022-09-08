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Кабмин установил запрет на экспорт коксующегося угля

Фото: правительство ввело запрет на экспорт коксующегося угля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабинет Министров Украины принял постановление о внесении коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Украины.

Это решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности накопления достаточных запасов топлива, а также для предотвращения злоупотребления и манипуляций с качеством угля, которые могут быть использованы для работы тепловой генерации во время отопительного сезона.

Напомним, в июне этого года по инициативе Минэнерго правительственным постановлением был закреплен запрет на экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).

Ранее мы писали, что частные ТЭС успешно накапливают уголь для прохождения зимы несмотря на сложности и большие долги перед ними.

Также сообщалось, что украинские государственные шахты вынуждены продавать уголь в 4 раза дешевле рыночной цены, из-за чего они остаются недофинансированными и сокращать добычу.

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