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ТЭС накапливают уголь для прохождения зимы несмотря на большие долги перед ними, - эксперт

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Суббота 06 августа 2022 14:09
ТЭС накапливают уголь для прохождения зимы несмотря на большие долги перед ними, - эксперт Фото: ТЭС накапливают уголь для прохождения зимы несмотря на большие долги перед ними (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Частные ТЭС накапливают уголь для прохождения зимы несмотря на сложности и большие долги перед ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики Ивана Плачкова.

"Правительство поручило Министерству энергетики накопить к началу отопительного сезона 2-3 млн тонн угля. Этого должно быть достаточно при сегодняшнем уровне потребления электроэнергии. Такие компания как ДТЭК накапливают уголь сами, на собственные средства. Хотя это очень сложно. Сегодня большие долги перед генерирующими компаниями. Для государственной генерации средства выделяет "Укрэнерго". Она предоставляет кредит государственной компании "Укруголь" в размере 2,5 млрд грн на создание стратегического запаса угля", - рассказал он.

Ранее в ДТЭК сообщали, что продлят срок эксплуатации одной из шахт для обеспечения потребностей Украины в угле. Это даст дополнительные 3,5 миллиона тонн топлива, которые позволят усилить надежность украинской энергосистемы и энергетическую безопасность Украины.

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