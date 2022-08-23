Госшахты продают уголь в 4 раза дешевле рыночной цены, - Волынец

Украинские государственные шахты вынуждены продавать уголь в 4 раза дешевле рыночной цены, из-за чего они остаются недофинансированными и сокращать добычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера независимого профсоюза горняков Михаила Волынца в Facebook .

По его словам, сейчас цены на уголь в Европе на рекордно высоком уровне и сегодня тонна стоит 373 доллары.

"Это почти 14 тыс. гривен по нынешнему курсу. Украинские шахтеры вынуждены продавать уголь из государственных шахт по цене 3500 грн за тонну, а то и меньше. То есть в 4 раза дешевле рыночной стоимости", - подчеркнул Волынец.

Он добавил, что если бы отечественные шахты могли продавать уголь по объективной цене, тогда в Украине никогда бы не было проблемы с недофинансированием шахт, зарплатными долгами, сокращением добычи.

Напомним, до начала отопительного сезона Министерство энергетики планирует, чтобы ТЭС и ТЭЦ накопили не менее 2,5 млн тонн угля.