Кабмін встановив заборону на експорт коксівного вугілля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства енергетики України.

Це рішення було прийнято з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема накопичення достатніх запасів палива, а також для запобігання зловживанням та маніпуляціям з якістю вугілля, які можуть бути використані для роботи теплової генерації під час опалювального сезону.

Нагадаємо, в червні цього року за ініціативою Міненерго урядовою постановою була закріплена заборона на експорт природного газу українського походження, мазуту і вугілля (крім коксівного).