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Кабмін встановив заборону на експорт коксівного вугілля

Фото: уряд ввів заборону на експорт коксівного вугілля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства енергетики України.

Це рішення було прийнято з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема накопичення достатніх запасів палива, а також для запобігання зловживанням та маніпуляціям з якістю вугілля, які можуть бути використані для роботи теплової генерації під час опалювального сезону.

Нагадаємо, в червні цього року за ініціативою Міненерго урядовою постановою була закріплена заборона на експорт природного газу українського походження, мазуту і вугілля (крім коксівного).

Раніше ми писали, що приватні ТЕС успішно накопичують вугілля для проходження зими незважаючи на складнощі і великі борги перед ними.

Також повідомлялося, що українські державні шахти змушені продавати вугілля в 4 рази дешевше ринкової ціни, через що вони залишаються недофінансованими і скорочуватимуть видобуток.

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