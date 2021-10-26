Уряд встановив ціни на газ "постачальника "останньої надії" для населення та бюджетних установ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 25 жовтня 2021 року № 1102 , оприлюднену на Урядовому порталі.

Нагадаємо, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії", встановила тариф на газ для своїх клієнтів у жовтні 2021 року на рівні 16,56 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 38% вища, ніж у вересні (12,00 гривень за кубометр). ПОН постачає газ в тих регіонах, де газопостачальна компанія не змогла виконати зобов'язань. Термін - не більше 60 днів.