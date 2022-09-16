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Кабмин упростил выплату пенсий после деоккупации: что нужно сделать

Фото: Кабмин упростил выплату пенсий после деоккупации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров упростил порядок подачи заявок на получение пенсий на деоккупированных территориях.

Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Для этого Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 26.02.2022 г. № 162 "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения".

Теперь чтобы жители территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении и в деоккупированных населенных пунктах получили пенсии, необходимо в течение трех месяцев после деоккупации подать заявления о выплате пенсии или денежной помощи в орган Пенсионного фонда Украины или органа социальной защиты населения.

Сделать это можно через сельского, поселкового, городского голову, старосту с указанием даты и места подачи заявления, должности, собственного имени и фамилии лица, принявшего заявление.

Ранее мы писали, что с 13 сентября в Балаклее и Граковом Харьковской области начали выплачивать пенсии, сразу за пять месяцев – за тот период, что населенные пункты находились в оккупации.

Также ранее в пенсионном фонде дали разъяснение, выплачивается ли пенсия украинцам в случае переезда за границу.

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