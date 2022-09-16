Кабмін спростив виплату пенсій після деокупації: що потрібно зробити

Для цього Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 26.02.2022 р. № 162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги на період запровадження військового стану".

Тепер щоб жителі територіальних громад, розташованих у районі проведення військових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні та в деокупованих населених пунктах отримали пенсії, необхідно протягом трьох місяців після деокупації подати заяви про виплату пенсії чи грошової допомоги до органу Пенсійного фонду України чи органу соціального захисту населення

Зробити це можна через сільського, селищного, міського голову, старосту із зазначенням дати та місця подання заяви, посади, власного імені та прізвища особи, яка прийняла заяву.