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Выплачивается ли пенсия в случае переезда за границу: разъяснение ПФУ

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Украина, Среда 31 августа 2022 07:30
Выплачивается ли пенсия в случае переезда за границу: разъяснение ПФУ Фото: пенсия выплачивается при выезде на ПМЖ в случае международных договоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В случае переезда на постоянное место жительства за границу пенсия выплачивается только в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отмечается в сообщении, в соответствии с законом пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделения "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины.

"Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.

Порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснения относительно того, засчитывается ли период обучения в страховой стаж.

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