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Кабмин упростил получение гражданства для добровольцев

Новости » Политика     27.12.2019 - 12:24
Кабмин упростил получение гражданства для добровольцев
Фото: украинский паспорт (УНИАН)

Правительство утвердило соответствующий механизм

Кабинет министров упростил получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке. Об этом на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что решение Кабмина упрощает подачи документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

"Раньше добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которое является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм ", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который позволит упростить получение гражданства военным и беженцам из России.

До этого Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам. Речь идет о тех россиян, которые подверглись политическому преследованию.

А до этого Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции". Его потом подписал Зеленский и он был опубликован в газете "Голос Украины".

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