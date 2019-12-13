ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский предложил упростить получение гражданства военным и беженцам из России

Новости » Политика     13.12.2019 - 09:51
Зеленский предложил упростить получение гражданства военным и беженцам из России
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент внес законопроект 13 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который позволит упростить получение гражданства военным и беженцам из России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Законопроектом предлагается освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии составления ими присяги гражданина Украины.

В частности, Зеленский предлагает упростить получение украинского гражданства военнослужащим по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и гражданам государства-агрессора или государства-оккупанта, которые понесли в своей стране преследования, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Верховная рада поддержала во втором чтении законопроект об оформлении документов лицам, которые проживают в зоне АТО/ООС. За проект проголосовали 348 парламентариев.

Кроме этого сообщалось, что Кабмин внес в Раду законопроект, который предлагает изменения в закон о статусе иностранцев по виду на жительство.

Зеленский опроверг интервью российскому каналу Возвращение пленных из России и Крыма обсудят после обмена "всех на всех"
Новости Украины Владимир ЗеленскийгражданствоВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь