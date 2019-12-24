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Опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса УБД

Новости » Политика     24.12.2019 - 09:26
Опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса УБД
Иллюстративное фото (УНИАН)

В перечень участников боевых действий включаются лица, которые принимали непосредственное участие в АТО

Опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий (УБД). Соответствующий документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Таким образом вносятся изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". В перечень участников боевых действий включаются лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в течение не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Данный статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность)

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.

А до этого Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".

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