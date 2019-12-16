В Раде появился текст закона об упрощении получения гражданства беженцам из РФ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Президент внес законопроект 13 декабря

В Верховной раде появился текст проекта закона президента Украины Владимира Зеленского "О внесении изменений в некоторые законы Украины о вопросах гражданства", который позволит упростить получение гражданства военным и беженцам из России. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, предлагается расширение круга лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению путем отнесения к кругу лиц, родство с которыми дает право лицу на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению, прадеда и прабабушку, которые родились или постоянно жили на территориях, входивших на момент их рождения или во время их постоянного проживания в состав Украинской народной Республики, Западноукраинской народной республики, Украинского государства, Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).

Предусматривается определение категорий лиц, которые для получения украинского гражданства вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство имеют право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства. В частности, к таким лицам будут принадлежать лица, которые в установленном законодательством Украины порядке заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины, лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в ВСУ и награждены государственной наградой Украины, лица, которые являются гражданами государства, признанного ВР государством-агрессором или государством-оккупантом, подвергшиеся в стране своей гражданской принадлежности преследованиям за политические убеждения, что подтверждается документом, выданным Министерством иностранных дел Украины, дети таких лиц.

В проекте прописано введение для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению, принятие в гражданство или восстановление в гражданстве Украины возможности принесения присяги гражданина Украины иностранцем, который является гражданином государства, включенного Кабмином в перечень государств, граждане которых для получения нашего гражданства имеют право на представление присяги гражданина Украина. Однако в указанный перечень государств не могут быть включены государства, признанные Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Также предлагается расширение оснований приобретения гражданства Украины детьми, в том числе в результате усыновления, установления опеки, попечительства.

Пересмотр оснований утраты гражданства

Подчеркнем, в документе предлагается пересмотр оснований утраты гражданства Украины, а именно исключение из оснований для утраты гражданства Украины такого основания как добровольное приобретение совершеннолетним гражданином Украины гражданства другого государства и отнесение к таким основаниям принятия лица в гражданство Украины вследствие обмана, в том числе невыполнения обязательства, взятого лицом в обязательстве прекратить иностранное гражданство, декларации об отказе от иностранного гражданства или в декларации об отсутствии иностранного гражданства, нарушение присяги гражданина Украины.

Также планируется уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства, а именно определение, что оно приобретено в результате обмана, в том числе невыполнения обязательства прекратить иностранное гражданство или вернуть паспортный документ иностранца в уполномоченные органы государства, которые выдали такой документ.

Кроме того, законопроектом предлагается внесение изменений в ряд законов Украины, которыми предусматривается представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на избрание на выборные должности или быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, прохождение службы в правоохранительных органах и тому подобное.

Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который позволит упростить получение гражданства военным и беженцам из России.

РБК-Украина писало, что 13 августа Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам. Речь идет о тех россиянах, которые подверглись политическому преследованию.