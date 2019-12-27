Кабмін спростив набуття громадянства для добровольців

Фото: український паспорт (УНІАН)

Уряд затвердив відповідний механізм

Кабінет міністрів спростив набуття громадянства для добровольців, які захищали Україну на Сході. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Гончарук зазначив, що рішення Кабміну спрощує подання документів на отримання громадянства, однак рішення приймається відповідно до норм законодавства.

"Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, яка є першим кроком для отримання громадянства. Наразі уряд затвердив відповідний механізм", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який дозволить спростити отримання громадянства військовим і біженцям з Росії.

До цього Зеленський спростив надання громадянства України росіянам. Йдеться про тих росіян, які зазнали політичного переслідування.

А до цього Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроект №2045-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції". Його потім підписав Зеленський і він був опублікований в газеті "Голос України".