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Українці зможуть отримати пільгові кредити на опалення, частину покриє держава

21:35 31.07.2026 Пт
1 хв
Влада масштабує зимову підтримку
aimg Олена Бджола
Українці зможуть отримати пільгові кредити на опалення, частину покриє держава Фото: українцям пропонують пільгові кредити на автономне опалення (Getty Images)
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В Україні розширили програму підтримки для тих громадян, хто планує встановити автономне опалення у будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Уряд пропонує пільгові кредити на автономне опалення

Пільговий кредит до 250 тисяч гривень або до 480 тисяч гривень можна взяти на придбання:

  • твердопаливних печей,
  • димоходів,
  • супутніх матеріалів,
  • їх встановлення.

"Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру", - зазначив Корецький.

Пільгова ставка становитиме:

  • 0% - у перший рік,
  • 5% - у другий,
  • 7% - у третій.

Корецький уточнив, що встановлено обмеження на площу будинку - не більше 300 квадратних метрів. І закликав громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатися державною програмою підтримки.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд направив до Верховної Ради новий законопроєкт. Він скасовує пільгу на ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро.

Крім того, в Україні офіційно розпочалася підготовка проєкту держбюджету на 2027 рік. Уряд визначив дедлайн для міністерств та ключові завдання документа.

Також додамо, що новий Кабмін скасував постанови попереднього уряду, які передбачали створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

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