Українці зможуть отримати пільгові кредити на опалення, частину покриє держава

В Україні розширили програму підтримки для тих громадян, хто планує встановити автономне опалення у будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Уряд пропонує пільгові кредити на автономне опалення

Пільговий кредит до 250 тисяч гривень або до 480 тисяч гривень можна взяти на придбання:

твердопаливних печей,

димоходів,

супутніх матеріалів,

їх встановлення.

"Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру", - зазначив Корецький.

Пільгова ставка становитиме:

0% - у перший рік,

5% - у другий,

7% - у третій.

Корецький уточнив, що встановлено обмеження на площу будинку - не більше 300 квадратних метрів. І закликав громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатися державною програмою підтримки.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд направив до Верховної Ради новий законопроєкт. Він скасовує пільгу на ПДВ для імпортних товарів з іноземних маркетплейсів вартістю до 150 євро.

Крім того, в Україні офіційно розпочалася підготовка проєкту держбюджету на 2027 рік. Уряд визначив дедлайн для міністерств та ключові завдання документа.