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Кабмин теперь может проводить заседания в режиме онлайн

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в регламент правительства относительно порядка проведения онлайн-заседаний. Решение принято 2 сентября.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов написал на своем Telegram-канале, что правительство уже предусмотрело возможность участвовать в заседании дистанционно.

"Теперь мы расширяем эту норму регламента, что позволит нам вообще проводить заседания в онлайне, а также перевести в такой режим работы правительственные комитеты, которые являются постоянно действующими органами для согласования проектов нормативно-правовых документов, которые выносятся на заседание правительства", - отметил он.

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По его словам, регламент дополнен нормой о возможности проведения онлайн-заседаний.

"С целью реализации указанной регламентной нормы возникла необходимость урегулировать процедурные вопросы, связанные с организацией проведения таких заседаний", - добавил он.

Напомним, карантин в Украине могут продлить после 31 октября.

По состоянию на сейчас, Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября.

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