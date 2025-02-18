Кабмін спрямовує більше 1,5 млрд гривень на підтримку укриття ЧАЕС, - Шмигаль

Удар по ЧАЕС

14 лютого Росія атакувала укриття ЧАЕС. Безпілотник був обладнаний фугасною бойовою частиною і йшов на висоті 85 метрів, через що його не зафіксували радари.

За словами голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорія Іщенка, наслідки удару могли б бути катастрофічними, якби дрон вдарив 15 метрів убік від місця ураження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.