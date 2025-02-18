Кабмин направляет более 1,5 млрд гривен на поддержку укрытия ЧАЭС, - Шмыгаль

Недавно Россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов Украины. Кабинет министров выделяет более 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
По словам Шмыгаля, во время заседания Кабмина на повестке дня был вопрос энергетики, которую систематически атакует Россия.
В Николаеве террористы нанесли удар по теплоэлектроцентрали, что создало угрозу для десятков тысяч людей.
"Благодаря эффективной работе энергетиков теплоснабжение в городе восстановлено, температура в домах жителей постепенно возвращается к норме", - добавил он.
В то же время враг продолжает обстрелы газодобывающих и газораспределительных мощностей. Правительство делает все возможное, чтобы газового ресурса хватило для прохождения отопительного сезона.
Как отметил премьер, удар дроном по укрытию ЧАЭС был попыткой страны-террориста России запугать Украину, Европу и мир.
Сейчас радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
"Сегодня Правительство направляет более 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС. Увеличиваем финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что правительство также принимает решение, которое позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро займа, которые частично пойдут на энергоэффективное восстановление.
14 февраля Россия атаковала укрытие ЧАЭС. Беспилотник был оборудован фугасной боевой частью и шел на высоте 85 метров, из-за чего его не зафиксировали радары.
По словам главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григория Ищенко, последствия удара могли бы быть катастрофическими, если бы дрон ударил 15 метров в сторону от места поражения.
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