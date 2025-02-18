Кабмин направляет более 1,5 млрд гривен на поддержку укрытия ЧАЭС, - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, во время заседания Кабмина на повестке дня был вопрос энергетики, которую систематически атакует Россия.

Николаев

В Николаеве террористы нанесли удар по теплоэлектроцентрали, что создало угрозу для десятков тысяч людей.

"Благодаря эффективной работе энергетиков теплоснабжение в городе восстановлено, температура в домах жителей постепенно возвращается к норме", - добавил он.

В то же время враг продолжает обстрелы газодобывающих и газораспределительных мощностей. Правительство делает все возможное, чтобы газового ресурса хватило для прохождения отопительного сезона.

ЧАЭС

Как отметил премьер, удар дроном по укрытию ЧАЭС был попыткой страны-террориста России запугать Украину, Европу и мир.

Сейчас радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

"Сегодня Правительство направляет более 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия ЧАЭС. Увеличиваем финансирование на 139 млн по сравнению с 2024 годом", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство также принимает решение, которое позволит привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро займа, которые частично пойдут на энергоэффективное восстановление.