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Кабмін спростив зміну місця служби для військових: як це працюватиме

Україна, Четвер 19 грудня 2024 15:44
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Кабмін спростив зміну місця служби для військових: як це працюватиме Фото: Кабмін спростив зміну місця служби для військових (facebook.com ab3 army)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет Міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин. Оновлення має усунути потенційну можливість зловживань з боку військових частин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Натомість вказуватимуться лише його

  • ім’я,
  • звання,
  • номер частини,
  • номер картки платника податків.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина зауважила, що Міноборони поступово покращує процес зміни місця служби.

"Спочатку запустили цей сервіс в "Армія+", який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями", - зазначила Черногоренко.

Нагадаємо, що вчора, 18 грудня, у застосунок "Армія+" додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Міністерство оборони пояснило, як через "Армію+" повернутись з СЗЧ.

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