Кабмін спростив зміну місця служби для військових: як це працюватиме
Кабінет Міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин. Оновлення має усунути потенційну можливість зловживань з боку військових частин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Натомість вказуватимуться лише його
- ім’я,
- звання,
- номер частини,
- номер картки платника податків.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина зауважила, що Міноборони поступово покращує процес зміни місця служби.
"Спочатку запустили цей сервіс в "Армія+", який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не стримувалася штучними обмеженнями", - зазначила Черногоренко.
Нагадаємо, що вчора, 18 грудня, у застосунок "Армія+" додали можливість подачі рапорту на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Міністерство оборони пояснило, як через "Армію+" повернутись з СЗЧ.
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