Військовим пояснили, як як через "Армію+" повернутись з СЗЧ: інструкція

Повернутись до війська після самовільного залишення частини можна через "Армію+". Для військових створили інструкцію, щоб спростити процес.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

Заповнити рапорт на повернення на службу можна за 5 хв. Далі весь шлях до нової частини швидкий та зрозумілий. Про кожен наступний етап повернення приходитимуть сповіщення-пояснення.

Як через "Армію+" повернутись з СЗЧ

Військовий має заповнити рапорт та обрати відділ ВСП, куди зможе прибути за 24 години.

У відділі оформлять документи та допоможуть безпечно дістатись до однієї з 17 резервних військових частин.

За 72 години командир такої частини має відновити всі грошові виплати та соціальні гарантії.

Після цього військовий може заповнити рапорт щодо зміни місця служби, щоб перевестись до бажаного підрозділу. Для цього треба мати рекомендаційний лист (відношення).

Якщо військовослужбовець в СЗЧ не вперше, подати такий рапорт за законом можна тільки до 31 грудня включно.

"Я особисто дуже вболівала за цей рапорт. Вірю, що це допоможе повернути до війська вмотивованих людей. Продовжуємо робити людяні сервіси для наших військових", - підкреслила Чорногоренко.