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Кабмин упростил смену места службы для военных: как это будет работать

Украина, Четверг 19 декабря 2024 15:44
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Кабмин упростил смену места службы для военных: как это будет работать Фото: Кабмин упростил смену места службы для военных (facebook.com ab3 army)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет Министров упростил смену места службы для солдат, сержантов и старшин. Обновление должно устранить потенциальную возможность злоупотреблений со стороны воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отныне при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного. Вместо этого будут указываться только его

  • имя,
  • звание,
  • номер части,
  • номер карточки налогоплательщика.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина отметила, что Минобороны постепенно улучшает процесс изменения места службы.

"Сначала запустили этот сервис в "Армия+", который убрал несколько бюрократических препятствий. Далее продолжаем его улучшать и учитывать все детали, которыми можно манипулировать и не в пользу защитника. Хотим, чтобы служба для наших военных была эффективной и не сдерживалась искусственными ограничениями", - отметила Черногоренко.

Напомним, что вчера, 18 декабря, в приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

Министерство обороны объяснило, как через "Армию+" вернуться из СВЧ.

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