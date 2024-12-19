Кабмин упростил смену места службы для военных: как это будет работать
Кабинет Министров упростил смену места службы для солдат, сержантов и старшин. Обновление должно устранить потенциальную возможность злоупотреблений со стороны воинских частей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Отныне при смене места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного. Вместо этого будут указываться только его
- имя,
- звание,
- номер части,
- номер карточки налогоплательщика.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина отметила, что Минобороны постепенно улучшает процесс изменения места службы.
"Сначала запустили этот сервис в "Армия+", который убрал несколько бюрократических препятствий. Далее продолжаем его улучшать и учитывать все детали, которыми можно манипулировать и не в пользу защитника. Хотим, чтобы служба для наших военных была эффективной и не сдерживалась искусственными ограничениями", - отметила Черногоренко.
Напомним, что вчера, 18 декабря, в приложение "Армия+" добавили возможность подачи рапорта на возвращение на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).
Министерство обороны объяснило, как через "Армию+" вернуться из СВЧ.
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