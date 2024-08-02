Кабмін спростив поставку військових товарів через митницю: що змінилось

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо спрощення поставок військових товарів через митний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Постанова "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057" передбачає безперешкодне переміщення військових товарів через усі відкриті пункти пропуску державного кордону, у тому ж числі й тих товарів, які надходять від держав-партнерів. Також підприємства, які забезпечують обороноздатність країни, зможуть: уникати ускладнень через форс-мажорні обставини, які пов'язані з блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України;

оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.