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Кабмін спростив поставку військових товарів через митницю: що змінилось

П'ятниця 02 серпня 2024 18:40
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Кабмін спростив поставку військових товарів через митницю: що змінилось Фото: Кабмін спростив поставку військових товарів через митницю (facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо спрощення поставок військових товарів через митний кордон України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Постанова "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057" передбачає безперешкодне переміщення військових товарів через усі відкриті пункти пропуску державного кордону, у тому ж числі й тих товарів, які надходять від держав-партнерів.

Також підприємства, які забезпечують обороноздатність країни, зможуть:

  • уникати ускладнень через форс-мажорні обставини, які пов'язані з блокуванням пунктів пропуску через державний кордон України;
  • оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони України тим часом суттєво спростило процедуру кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки.

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