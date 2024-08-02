Кабмин упростил поставку военных товаров через таможню: что изменилось

Кабинет министров поддержал постановление об упрощении поставок военных товаров через таможенную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины .

Также предприятия, которые обеспечивают обороноспособность страны, смогут:

Постановление "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2010 г. № 1057" предусматривает беспрепятственное перемещение военных товаров через все открытые пункты пропуска государственной границы, в том же числе и тех товаров, которые поступают от государств-партнеров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны Украины в это время существенно упростило процедуру кодификации новых образцов вооружения и военной техники.

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