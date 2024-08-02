ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин упростил поставку военных товаров через таможню: что изменилось

Пятница 02 августа 2024 18:40
UA EN RU
Кабмин упростил поставку военных товаров через таможню: что изменилось Фото: Кабмин упростил поставку военных товаров через таможню (facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров поддержал постановление об упрощении поставок военных товаров через таможенную границу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Постановление "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2010 г. № 1057" предусматривает беспрепятственное перемещение военных товаров через все открытые пункты пропуска государственной границы, в том же числе и тех товаров, которые поступают от государств-партнеров.

Также предприятия, которые обеспечивают обороноспособность страны, смогут:

  • избегать осложнений из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска через государственную границу Украины;
  • оптимизировать логистику поставок товаров военного назначения, что сэкономит время и средства.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны Украины в это время существенно упростило процедуру кодификации новых образцов вооружения и военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке