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Кабмін спростить присвоєння статусу УБД іноземцям, які воювали за Україну

Україна, Середа 18 червня 2025 16:23
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Кабмін спростить присвоєння статусу УБД іноземцям, які воювали за Україну Фото: Кабмін спростить присвоєння статусу УБД іноземцям (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет Міністрів розробив нову постанову, яка встановлює окрему та спрощену процедуру присвоєння статусу учасника бойових дій іноземцям і особам без громадянства, які воювали за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Що передбачено проєктом:

  • визначити Мінветеранів як єдиний орган, що уповноважений надавати статус УБД та особи з інвалідністю внаслідок війни іноземцям;

  • затвердити форму заяви, чіткі підстави для надання, відмови чи позбавлення статусу;

  • надати можливість отримати статус після звільнення зі служби, з урахуванням місця проживання;

  • спростити процедуру для тих, хто вже воював, але не має українського громадянства;

  • визначити право Мінветеранів видавати посвідчення УБД та нагрудні знаки ветеранів війни таким особам.

Також було внесено зміни до правил, за якими надають або позбавляють статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Тепер у цих правилах чітко зазначено:

  • загальні порядки не поширюються на іноземців та осіб без громадянства;

  • також уточнили, у яких випадках можуть відмовити або позбавити вже наданого статусу.

Тобто держава чітко затвердила, хто має право на статус, а хто - ні, і в яких ситуаціях цей статус можуть скасувати.

Зауважимо, що в цілому учасники бойових дій - це особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України.

З огляду на це у Міністерстві оборони нещодавно пояснили, чи можуть нині отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.

Ми також пояснювали, як українцям отримати статус УБД або ж відновити посвідчення. РБК-Україна також писало, без яких документів отримати статус УБД точно не вийде.

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