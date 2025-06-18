ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кабмин упростит присвоение статуса УБД иностранцам, которые воевали за Украину

Украина, Среда 18 июня 2025 16:23
UA EN RU
Кабмин упростит присвоение статуса УБД иностранцам, которые воевали за Украину Фото: Кабмин упростит присвоение статуса УБД иностранцам (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет Министров разработал новое постановление, которое устанавливает отдельную и упрощенную процедуру присвоения статуса участника боевых действий иностранцам и лицам без гражданства, которые воевали за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Что предусмотрено проектом:

  • определить Минветеранов как единственный орган, уполномоченный предоставлять статус УБД и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам;

  • утвердить форму заявления, четкие основания для предоставления, отказа или лишения статуса;

  • предоставить возможность получить статус после увольнения со службы, с учетом места жительства;

  • упростить процедуру для тех, кто уже воевал, но не имеет украинского гражданства;

  • определить право Минветеранов выдавать удостоверение УБД и нагрудные знаки ветеранов войны таким лицам.

Также были внесены изменения в правила, по которым предоставляют или лишают статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Теперь в этих правилах четко указано:

  • общие порядки не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства;

  • также уточнили, в каких случаях могут отказать или лишить уже предоставленного статуса.

То есть государство четко утвердило, кто имеет право на статус, а кто - нет, и в каких ситуациях этот статус могут отменить.

Заметим, что в целом участники боевых действий - это лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины.

Учитывая это, в Министерстве обороны недавно объяснили, могут ли сейчас получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

Мы также объясняли, как украинцам получить статус УБД или же восстановить удостоверение. РБК-Украина также писало, без каких документов получить статус УБД точно не получится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
В Киеве под завалами разрушенного дома продолжают доставать тела жертв
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде