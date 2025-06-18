Кабмин упростит присвоение статуса УБД иностранцам, которые воевали за Украину

Кабинет Министров разработал новое постановление, которое устанавливает отдельную и упрощенную процедуру присвоения статуса участника боевых действий иностранцам и лицам без гражданства, которые воевали за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Что предусмотрено проектом: определить Минветеранов как единственный орган, уполномоченный предоставлять статус УБД и лица с инвалидностью вследствие войны иностранцам;

утвердить форму заявления, четкие основания для предоставления, отказа или лишения статуса;

предоставить возможность получить статус после увольнения со службы, с учетом места жительства;

упростить процедуру для тех, кто уже воевал, но не имеет украинского гражданства;

определить право Минветеранов выдавать удостоверение УБД и нагрудные знаки ветеранов войны таким лицам. Также были внесены изменения в правила, по которым предоставляют или лишают статуса участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Теперь в этих правилах четко указано: общие порядки не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства;

также уточнили, в каких случаях могут отказать или лишить уже предоставленного статуса. То есть государство четко утвердило, кто имеет право на статус, а кто - нет, и в каких ситуациях этот статус могут отменить.