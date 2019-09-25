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Кабмин создал спецгруппу для расследования смертельных ДТП

Новости » Общество    25.09.2019 - 14:12
Кабмин создал спецгруппу для расследования смертельных ДТП
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

До воскресенья главе МИУ поручено подать план первоочередных мер

На выполнение поручения президента Владимира Зеленского по контролю за расследованиями смертельных ДТП Кабинет министров создал спецгруппу. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук в ходе брифинга по результатам заседания Кабмина.

По его словам, до воскресенья министру транспорта и инфраструктуры поручено подать план первоочередных мер.

"Мы отреагировали на поручение президента об усилении безопасности на дорогах. Мы сегодня создали спецгруппу, которая будет расследовать аварии, в которых погибло много людей, чтобы понять, почему они произошли... Поручил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья подать план первоочередных мер, чтобы такие аварии случались как можно реже", - сообщил Гончарук.

Напомним, президент Украины поручил правительству взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях.

Так, вечером 22 сентября в селе Пилиповичи Житомирской области произошло ДТП, в результате аварии погибли 9 человек, 10 получили ранения. Полиция задержала водителя грузовика.

В Одесской области 21 сентября произошло подобное ДТП: грузовик въехал в переполненную маршрутку, в результате чего погибли 9 человек.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДТПАлексей Гончарук
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