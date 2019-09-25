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Кабмін створив спецгрупу для розслідування смертельних ДТП

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 14:12
Кабмін створив спецгрупу для розслідування смертельних ДТП
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

До неділі главі МІУ доручено подати план першочергових заходів

На виконання доручення президента Володимира Зеленського з контролю за розслідуваннями смертельних ДТП Кабінет міністрів створив спецгрупу. Про це повідомив глава уряду Олексій Гончарук під час брифінгу за результатами засідання Кабміну.

За його словами, до неділі міністру транспорту та інфраструктури доручено подати план першочергових заходів.

"Ми відреагували на доручення президента про посилення безпеки на дорогах. Ми сьогодні створили спецгрупу, яка буде розслідувати аварії, у яких загинуло багато людей, щоб зрозуміти, чому вони відбулися... Доручив міністру транспорту і інфраструктури до неділі подати план першочергових заходів, щоб такі аварії траплялися якомога рідше", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, президент України доручив уряду взяти на контроль розслідування смертельних дорожньо-транспортних пригод в Одеській і Житомирській областях.

Так, ввечері 22 вересня у селі Пилиповичі Житомирської області сталася ДТП, у результаті аварії загинули 9 осіб, 10 отримали поранення. Поліція затримала водія вантажівки.

В Одеській області 21 вересня відбулося подібне ДТП: вантажівка в'їхала в переповнену маршрутку, в результаті чого загинули 9 осіб.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниДТПОлексій Гончарук
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