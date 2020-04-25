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В Кабмине анонсировали новые стандарты жизни после ослабления карантина

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 11:14
В Кабмине анонсировали новые стандарты жизни после ослабления карантина
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

После ослабления карантина ограничения сохранятся

После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Как отметил премьер, ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.

"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - отметил он.

По прогнозу Шмыгаля, украинцы будут вынуждены выполнять следующие действия:

  • избежание скоплений людей,
  • обеспечение соблюдения дистанции в помещении не менее 1,5 метра,
  • обработка поверхностей в помещении, где происходит социальное взаимодействие,
  • использование защитных масок и перчаток в местах в местах скопления людей,
  • обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, премьер рассказал о переходе к "бесконтактной экономике", которая предусматривает:

  • онлайн-продажи
  • распространение безналичных платежей,
  • бесконтактную доставку,
  • специальное обслуживание в супермаркетах,
  • специальное обслуживание в кафе и ресторанах.

В Кабмине анонсировали новые стандарты жизни после ослабления карантина

Напомним, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина связано с ростом числа зараженных в стране.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины презентовал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. План выхода из карантина состоит из пяти этапов.

Согласно первому этапу смягчения карантинных мер, с 11 мая планируют разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Однако исключением останутся детские площадки.

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