В Кабмине анонсировали новые стандарты жизни после ослабления карантина

После ослабления карантина ограничения сохранятся
После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.
Как отметил премьер, ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.
"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - отметил он.
По прогнозу Шмыгаля, украинцы будут вынуждены выполнять следующие действия:
Кроме того, премьер рассказал о переходе к "бесконтактной экономике", которая предусматривает:
Напомним, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина связано с ростом числа зараженных в стране.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины презентовал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. План выхода из карантина состоит из пяти этапов.
Согласно первому этапу смягчения карантинных мер, с 11 мая планируют разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Однако исключением останутся детские площадки.