Уряд створив міжвідомчу групу для протидії COVID-19

Фото: Максим Степанов (odessa.gov.ua)

Група координуватиме роботу різних відомств у боротьбі з пандемією

Кабінет міністрів України на засіданні 24 квітня створив міжвідомчу робочу групу з проведення комплексного аналізу можливості ефективного реагування системи охорони здоров’я для протидії COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України

Як зазначили в прес-службі, головою міжвідомчої робочої групи, відповідно до постанови, буде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також до складу групи ввійде заступник міністра юстиції, перший заступник міністра внутрішніх справ, заступник міністра фінансів, заступник міністра цифрової трансформації, заступник голови Державної прикордонної служби.

Крім, того до групи увійдуть урядовий уповноважений з питань гендерної політики (за згодою), представник Офісу президента України (за згодою), заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (за згодою), заступник голови Служби безпеки України (за згодою), директор Державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби", а також представник самостійного структурного підрозділу МОЗ, який буде секретарем міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Продовження карантину пов'язано із зростанням числа заражених в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України презентував план виходу з карантину, який був введений через пандемію коронавірусу. План виходу з карантину складається з п'яти етапів.