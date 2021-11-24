Кабмин согласовал отмену санкций против двух бывших крымских депутатов

Кабинет министров Украины согласовал отмену санкций против двух бывших крымских депутатов. В течение месяца данное решение вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Согласно документам, из санкционного списка будут исключены Сергей Вергель и Сергей Заяц, которые были депутатами Верховной рады Автономной республики Крым шестого созыва. Санкции предусматривали бессрочное блокирование активов и другие ограничения.

В пояснительной записке указано, что санкции снимаются в связи с решениями Шестого административного апелляционного суда.

По данным СМИ, оба бывших депутата на сегодня проживают на подконтрольной Украине территории.