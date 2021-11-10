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СНБО утвердил новые санкции: кто вошел в списки

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Киев, Среда 10 ноября 2021 16:42
СНБО утвердил новые санкции: кто вошел в списки Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые санкции. В частности, против лиц, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Следующий вопрос - вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму. Это восемь физических лиц - четыре гражданина Никарагуа и четыре гражданина Российской Федерации", - отметил он.

Кроме того, принято решение о санкциях против трех самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США. Секретарь СНБО добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту и никуда не вылетал.

Напомним, в феврале Украина ввела санкции против Никарагуа после того, как посол этой страны в России без согласования с Киевом посетил оккупированный Крым и открыл "почетное консульство" с резиденцией в Симферополе.

МИД говорил, что таким образом Украина ответила на посягательство на свой суверенитет.

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