Кабмін погодив скасування санкцій проти двох колишніх кримських депутатів

Кабінет міністрів України погодив скасування санкцій проти двох колишніх кримських депутатів. Протягом місяця дане рішення винесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

Згідно з документами, з санкційного списку будуть виключені Сергій Вергель і Сергій Заяць, які були депутатами Верховної ради Автономної республіки Крим шостого скликання. Санкції передбачали безстрокове блокування активів та інші обмеження.

У пояснювальній записці зазначено, що санкції знімаються у зв'язку з рішеннями Шостого адміністративного апеляційного суду.

За даними ЗМІ, обидва колишні депутати на сьогодні проживають на підконтрольній Україні території.