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Кабмін погодив скасування санкцій проти двох колишніх кримських депутатів

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Київ, Середа 24 листопада 2021 13:54
Кабмін погодив скасування санкцій проти двох колишніх кримських депутатів Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України погодив скасування санкцій проти двох колишніх кримських депутатів. Протягом місяця дане рішення винесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.

Згідно з документами, з санкційного списку будуть виключені Сергій Вергель і Сергій Заяць, які були депутатами Верховної ради Автономної республіки Крим шостого скликання. Санкції передбачали безстрокове блокування активів та інші обмеження.

У пояснювальній записці зазначено, що санкції знімаються у зв'язку з рішеннями Шостого адміністративного апеляційного суду.

За даними ЗМІ, обидва колишні депутати на сьогодні проживають на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти співробітників спецслужб Росії, які є "силовиками" на окупованому Донбасі.

Крім того, на початку місяця РНБО затвердила нові санкційні списки.

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