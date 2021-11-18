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Зеленский ввел в действие санкции СНБО против сотрудников спецслужб России

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 13:07
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против сотрудников спецслужб России Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против сотрудников спецслужб России. В список попали 28 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, под ограничения попали россияне, которые возглавляют так называемые "силовые ведомства" на оккупированном Донбассе. Санкции вводятся сроком на три года и предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов и так далее.

Помимо российских граждан в списке числится бывший замначальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан, бывший сотрудник Стахановского отдела УСБУ в Луганской области Олег Лондарев, бывший сотрудник СБУ Игорь Зубков, которые работают на оккупационный режим в Луганске.

Также в списке указаны донецкий "боевик" Николай Карчук и "чиновник Минюста ДНР" Сергей Ткаченко.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский уточнил санкционные списки, в которых фигурируют жена нардепа Тараса Козака и российские компании.

До этого Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил санкции против людей, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.

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Владимир Зеленский СНБО Санкции
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