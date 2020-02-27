Кабмин согласовал кандидатуры в набсовет "Укрэнерго"

Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Кандидатуры Льва Пидлисецкого, Юрия Гелетия и Юрия Токарского были согласованы на должности членов набсовета как представителей государства

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.

В набсовет войдут бывший народный депутат Верховной рады от "Самопомощи" Лев Пидлисецкий и заместитель министра финансов Юрий Гелетий. Третьим представителем государства должен стать Юрий Токарский, бывший советник-посланник посольства Украины в Австрии.

"Согласовать кандидатуры Пидлисецкого Льва Теофиловича, Гелетия Юрия Игоревича и Токарского Юрия Богдановича на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания" Укрэнерго "как представителей государства", - говорится в распоряжении Кабмина от 26 февраля №156-р.

Напомним, 26 февраля исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке. Он уже сложил свои полномочия и добавил, что шел к данному решению несколько месяцев.

Кроме того, 21 февраля министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил министру финансов назначить Андрея Стасива и. о. главы "Укрэнерго".