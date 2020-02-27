ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин согласовал кандидатуры в набсовет "Укрэнерго"

Новости » Политика     27.02.2020 - 15:09
Кабмин согласовал кандидатуры в набсовет "Укрэнерго"
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Кандидатуры Льва Пидлисецкого, Юрия Гелетия и Юрия Токарского были согласованы на должности членов набсовета как представителей государства

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры на должности членов наблюдательного совета "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.

В набсовет войдут бывший народный депутат Верховной рады от "Самопомощи" Лев Пидлисецкий и заместитель министра финансов Юрий Гелетий. Третьим представителем государства должен стать Юрий Токарский, бывший советник-посланник посольства Украины в Австрии.

"Согласовать кандидатуры Пидлисецкого Льва Теофиловича, Гелетия Юрия Игоревича и Токарского Юрия Богдановича на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания" Укрэнерго "как представителей государства", - говорится в распоряжении Кабмина от 26 февраля №156-р.

Напомним, 26 февраля исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке. Он уже сложил свои полномочия и добавил, что шел к данному решению несколько месяцев.

Кроме того, 21 февраля министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил министру финансов назначить Андрея Стасива и. о. главы "Укрэнерго".

Минветеранов: 65 освобожденных из плена украинцев получат по 100 тыс. гривен В правительстве планируют сократить возмещение НДС
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрэнерго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь