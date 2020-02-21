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Министр энергетики настаивает на смене руководителя "Укрэнерго"

Новости » Экономика     21.02.2020 - 16:14
Министр энергетики настаивает на смене руководителя "Укрэнерго"
Фото: Укрэнерго (УНИАН)

Оржель написал письмо Маркаровой

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил министру финансов назначить Андрея Стасива врио главы "Укрэнерго". Это следует из письма Оржеля на имя министра финансов Оксаны Маркаровой. Копией письма располагает РБК-Украина.

Из документа следует, что Оржель рекомендует рассмотреть кандидатуру Стасива для "возможного назначения" в "Укрэнерго" до того времени, пока не будет проведен конкурс на должность главы правления. По информации РБК-Украина, до последнего времени Стасив был советником Алексея Оржеля.

Министр энергетики настаивает на смене руководителя &quot;Укрэнерго&quot;

Как ранее писало РБК-Украина, Кабмин 12 февраля поручил Министерству финансов и наблюдательному совету НЭК "Укрэнерго" остановить конкурсный отбор на должность главы компании, а также назначить нового и.о. руководителя. Уже несколько лет и.о. главы компании является Всеволод Ковальчук.

Правительство планировало "незамедлительно назначить" нового и.о. главы "Укрэнерго" своим же решением, а не наблюдательным советом, как это предусмотрено законодательством. Кабмин в этом вопросе руководствуется нормами постановления №777, которое предусматривает назначение председателя правления компании и ее правления через номинационный комитет при КМУ. Но после последних изменений, внесенных в постановление, оно не распространяется на госкомпании, в которых есть набсовет, в частности на "Укрэнерго".

На этой неделе премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин не затягивает конкурс, и что его нужно завершить в ближайшее время. "Правительство точно не будет делать что-то, чтобы замедлить этот процесс. В ближайшее время решение должно быть принято", - заявил Гончарук.

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