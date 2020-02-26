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И. о. главы "Укрэнерго" уходит в отставку

Новости » Политика     26.02.2020 - 08:58
И. о. главы "Укрэнерго" уходит в отставку
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Украина)

Ковальчук прекратит исполнять обязанности главы "Укрэнерго" 26 февраля

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сегодня, 26 февраля, объявил о своей отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ковальчука в Facebook.

По словам Ковальчука, уже сегодня он сложит обязанности главы "Укрэнерго". Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал он.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покинет компанию на следующей неделе.

Кроме того, в интервью РБК-Украина Ковальчук рассказывал, что с момента запуска рынка электроэнергии подвергается шантажу со стороны неустановленных лиц. Он отмечал, что находится в активной фазе шантажа с июня 2019 года. Ковальчук добавил, что подал заявление в правоохранительные органы.

Добавим, что 21 февраля министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель предложил министру финансов назначить Андрея Стасива и. о. председателя "Укрэнерго".

Врио главы "Укрэнерго" уходит с должности, - нардеп Гончаренко "Укрэнерго" не выполнил рекомендации Минэнерго о прекращении импорта тока, - Оржель
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