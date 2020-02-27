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Кабмін погодив кандидатури в наглядову раду "Укренерго"

Новини » Політика     27.02.2020 - 15:09
Кабмін погодив кандидатури в наглядову раду "Укренерго"
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Кандидатури Лева Підлісецкого, Юрія Гелетія і Юрія Токарського були узгоджені на посади членів наглядової ради як представників держави

Кабінет міністрів України погодив кандидатури на посади членів наглядової ради "Укренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження.

В наглядову раду увійдуть колишній народний депутат Верховної ради від "Самодопомоги" Лев Підлісецький і заступник міністра фінансів Юрій Гелетій. Третім представником держави повинен стати Юрій Токарський, колишній радник-посланник посольства України в Австрії.

"Узгодити кандидатури Пидлисецкого Лева Теофіловича, Гелетия Юрія Ігоровича і Токарського Юрія Богдановича на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія" Укренерго "як представників держави", - йдеться в розпорядженні Кабміну від 26 лютого №156-р.

Нагадаємо, 26 лютого виконуючий обов'язки голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук оголосив про свою відставку. Він вже склав свої повноваження і додав, що йшов до цього рішення кілька місяців.

Крім того, 21 лютого міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель запропонував міністру фінансів призначити Андрія Стасива в. о. голови "Укренерго".

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