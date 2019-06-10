Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров Украины на сегодняшний день утвердил снятие лишь 13 руководителей областей

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Кабинет министров Украины на сегодняшний день утвердил снятие лишь 13 руководителей областей.

"Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - сообщила Мендель.

По ее словам, сейчас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команды", - отметила пресс-секретарь.

Также она добавила, что Администрации президента помогают несколько международных HR-компаний, а также активисты и волонтеры в регионах, которые предлагают кандидатуры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров попросит президента уволить глав областных государственных администраций. По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.

Ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. "Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - добавил он.

РБК-Украина писало, что главы Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко уже ушли в отставку.