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Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА

Новости » Политика    10.06.2019 - 17:50
Зеленский инициировал увольнение глав всех ОГА
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров Украины на сегодняшний день утвердил снятие лишь 13 руководителей областей

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех глав областных государственных администраций. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Кабинет министров Украины на сегодняшний день утвердил снятие лишь 13 руководителей областей.

"Мы не знаем принципов избирательности правительства. Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы", - сообщила Мендель. 

По ее словам, сейчас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их местной команды", - отметила пресс-секретарь. 

Также она добавила, что Администрации президента помогают несколько международных HR-компаний, а также активисты и волонтеры в регионах, которые предлагают кандидатуры.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров попросит президента уволить глав областных государственных администраций. По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.

Ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. "Мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - добавил он.

РБК-Украина писало, что главы Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко уже ушли в отставку.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрацияувольнение
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