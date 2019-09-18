Кабмин согласовал кандидатуру на должность главы Фонда госимущества

Правительство согласовало внесение в Верховную Раду Украины представления премьер-министра Украины о назначении Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, сегодня Кабмин принял ряд решений по кадровым вопросам.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины намерен сменить руководство Фонда государственного имущества.

Добавим, что в настоящее время исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества является Виталий Трубаров. ФГИУ является органом исполнительной власти в Украине, который проводит государственную политику в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения государственного имущества, управления объектами госсобственности.

Напомним, 13 сентября 2019 верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества".

РБК-Украина писало, что 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию в Украине. Зеленский поручил начать подготовку крупных государственных предприятий для приватизации с привлечением инвестиционных советников и провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года.