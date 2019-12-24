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Кабмин собрался на экстренное заседание по газовым вопросам

Новости » Политика     24.12.2019 - 21:06
Кабмин собрался на экстренное заседание по газовым вопросам
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Заседание состоится в закрытом режиме

Каминет министров Украины во вторник, 24 декабря, собрался на экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, заседание состоится в закрытом формате.

"В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый - ДСК (для службового користування)", - говорится в сообщении.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявлял, что на сегодняшний день существует угроза того, что Российская Федерация может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против "Газпрома".

Кроме того, Кабинет министров готовит перерасчет стоимости коммунальных услуг при их некачественном предоставлении.

Добавим, что 19 декабря прошли газовые переговоры по поводу транзита российского газа через Украину в Берлине. По итогам переговоров Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения. По словам Шефчовича, соглашение достигнуто по всем элементам.

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