ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін зібрався на екстрене засідання щодо газових питань

Новини » Політика     24.12.2019 - 21:06
Кабмін зібрався на екстрене засідання щодо газових питань
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Засідання відбудеться в закритому режимі

Каминет міністрів України у вівторок, 24 грудня, зібрався на екстрене засідання з газових переговорів з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Олексія Гончарука Telegram.

За його словами, засідання відбудеться в закритому форматі.

"У найближчі хвилини почнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією. Формат засідання повністю закритий - ДСК (для службового користування)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що на сьогоднішній день існує загроза того, що Російська Федерація може відмовитися від транзиту газу через Україну після відкликання позовів проти "Газпрому".

Крім того, Кабінет міністрів готує перерахунок вартості комунальних послуг при їх неякісному наданні.

Додамо, що 19 грудня відбулися газові переговори з приводу транзиту російського газу через Україну в Берліні. За підсумками переговорів Росія, Україна та Єврокомісія досягли принципової угоди. За словами Шефчовича, угоду досягнуто по всіх елементах.

Кабмін пропонує заборонити смакові добавки в сигаретах Кабмін зобов'язав зробити перерахунок плати за опалення
Новини України Кабінет Міністрів Українигазовые переговоры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся