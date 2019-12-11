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Кабмин готовит перерасчет коммуналки за некачественные услуги

Новости » Политика     11.12.2019 - 18:29
Кабмин готовит перерасчет коммуналки за некачественные услуги
Фото: Алена Бабак (РБК-Украина)

В Украине появится новый порядок оплаты коммунальных услуг

Кабинет министров Украины готовит перерасчет стоимости коммунальных услуг при их некачественном предоставлении. Об этом на брифинге заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Кабмин подготовит порядок оплаты и перерасчета всех видов жилищно-коммунальных услуг при их некачественном предоставлении. В частности, этому будут способствовать утвержденные сегодня новые правила поставки горячей воды.

"Это дает Кабинету министров перейти к подготовке правил пересчета всех видов услуг для потребителей… если услуги предоставляются некачественно или не в полном объеме", - отметила Бабак.

Она также добавила, что утверждение правил пересчета стоимости некачественных услуг является частью реализации закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Напомним, сегодня Кабмин утвердил новые правила поставки горячей воды. Согласно новым правилам, горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

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