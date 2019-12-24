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"Нафтогаз" надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря

Новости » Политика     24.12.2019 - 17:28
"Нафтогаз" надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" и "Газпром" 26 декабря будут согласовывать контракт

Контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом… Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", - отметил Витренко.

Он добавил, что общий вариант не означает уступок с украинской стороны.

&quot;Нафтогаз&quot; надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что размер тарифа на транзит газа через Украину является гуманным. Также он уточнил, что если бы Киев предложил слишком высокий тариф, то соглашения достичь бы не удалось.

До этого Украина обнародовала протокол по газу с Россией.

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